Valuta: euro blijft op peil

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag iets lager dan een etmaal eerder, hetgeen suggereert dat de markt in de tussenliggende fase er in elk geval niet dollarminnender op geworden is.

"Misschien dat de inkoopmanagersindices van aanstaande vrijdag de markt meer kleur kunnen geven", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Bij die data moet wel in ogenschouw worden genomen dat de indices de vraag meten en niet de mate waarin aan de vraag beantwoord kan worden. Iedereen in de markt weet wat er met grondstoffen aan de hand is en kan blijven. De schaarste daaraan kan aanhouden en een belemmering betekenen voor het toch niet al te robuuste economische herstel en een impuls voor de inflatiedata", aldus Mevissen.

Mevissen verwacht dat het Britse pond voorlopig zijn niveau vasthoudt. "Wij denken inmiddels dat de Bank of England bij zijn eerstvolgende beleidsvergadering overgaat tot een verhoging van het rentetarief met 15 basispunten, de keer er op met 25 basispunten, waarmee de rente op 0,50 procent uit komt. Dat is volgens ons dan voor de bank hét moment om het inkoopprogramma van obligaties terug te brengen", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

De producentenprijzen van Duitsland kwamen over september op jaarbasis 14,2 procent hoger uit. Op maandbasis bedroeg de stijging hier 2,3 procent.

De Britten maakten het een stuk minder bont met de producentenprijzen in september, maar de plus op jaarbasis van 6,7 procent was nog altijd aan de maat. Deze stijging kwam wel overeen met de prognose en dat gold ook voor de stijging van 0,5 procent op maandbasis.

De Britse consumentenprijzen stegen over september op jaarbasis iets minder stevig dan een maand eerder: 3,1 procent. Op maandbasis was de stijging met 0,3 procent ook minder robuust dan in augustus toen de prijzen op maandbasis met 0,7 procent stegen.

De inflatie in de eurozone in september werd vanochtend bevestigd op 3,4 procent. In augustus was dit 3,0 procent en in juli 2,2 procent.

In de Verenigde Staten staan woensdag alleen de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Federal Reserve op het programma.

De euro noteerde woensdag stabiel op 1,1625 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8444 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3766 dollar.