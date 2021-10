Beursblik: geen heel grote verrassingen bij CM.com

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalresultaten van CM.com waren min of meer in lijn met de verwachtingen, hoewel de omzet wel wat tegenviel. Dit stelde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen dinsdag tegen ABM Financial News.

CM.com realiseerde een omzet van 58,2 miljoen euro, circa 5 miljoen euro minder dan waarop Van Putten had gerekend. Wel herhaalde CM.com de omzetverwachting voor 2021, maar de analist denkt toch dat de consensus wat omlaag moet voor dit jaar.

"Maar een sterke softwareverkoop is voldoende om de druk op de brutowinst weg te nemen, en die is leidend", merkte Van Putten op.

De brutowinst uit de kernactiviteiten lag met 16,2 miljoen euro fractioneel onder de 16,3 miljoen euro waarop Van Putten had gerekend. De analist wees op de marge van 29 procent, die liefst 2 procentpunt hoger was dan hij had voorzien. En hier droegen alle segmenten aan bij op jaarbasis. Op kwartaalbasis was de stijging volgens Van Putten vooral te danken aan een betere verkoop van software.

Van Putten verwacht verder dat, op basis van de dalende trend in afgenomen belminuten voor vaccinaties en tests, de gemiddelde omzetschatting van analisten ook voor volgend jaar aan de hoge kant is. Dit kan resulteren in druk op de aandelenkoers van CM.com.

Het aandeel CM.com daalde dinsdag 3,1 procent.