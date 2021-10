Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway.com verlaagd van 100,00 naar 92,00 euro bij handhaving van het koopadvies in aanloop naar de beleggersdag van de maaltijdbezorger op donderdag.

Analist Silvia Cuneo verwacht tijdens de beleggersdag de plannen te horen voor een ommekeer in de Verenigde Staten en een strategie om op lange termijn te kunnen blijven groeien. Het is voor Just Eat Takeaway.com de eerste keer dat het de markt een update kan geven over zijn visie als maaltijdbezorger na twee grote overnames in de afgelopen twee jaar, te weten die van het Britse Just Eat en vervolgens van het Amerikaanse Grubhub.

In de afgelopen kwartalen zag Deutsche Bank een positief momentum in de markten van Just Eat, vooral in het Verenigd Koninkrijk. "Dit geeft ons vertrouwen in de maaltijdbezorger in het vermogen om Grubhub weer op de kaart te zetten", aldus de analist. "De invoering van maximale fees in New York is een tegenvaller, maar de impact daarvan is inmiddels ingeprijsd door beleggers."