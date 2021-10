Luchthaven Schiphol verwacht meer reizigers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Luchthaven Schiphol verwacht rondom de aanstaande herfstvakantie circa 2 miljoen passagiers te verwelkomen. Dit meldde Schiphol vrijdag. De luchthaven schreef deze verdrievoudiging op jaarbasis toe aan de invoering van de coronapas en de versoepeling van een belangrijk deel van de maatregelen. Als deze prognose wordt gehaald heeft Schiphol nog een achterstand van 1 miljoen passagiers ten opzichte van het peil van de herfstvakantie van 2019. Dit jaar zijn Istanbul, Londen en Barcelona de meest gekozen bestemmingen. Donderdag meldde Schiphol al dat er in september bijna 3,4 miljoen passagiers via de luchthaven reisden. Dat waren er in dezelfde maand een jaar eerder nog maar 1,3 miljoen. Overigens waren dit er 6,5 miljoen in september 2019. Bron: ABM Financial News

