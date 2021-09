Hennes & Mauritz ziet winst flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst flink zien aantrekken. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het Zweedse modebedrijf. Volgens CEO Helena Helmersson werd de nieuwe collectie goed ontvangen, hoefde de keten minder kleding in de uitverkoop te doen en bleven de kosten goed onder controle. De winst na belasting kwam in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 augustus, uit op 4,7 miljard Zweedse kroon tegen een winst van 1,8 miljard kroon een jaar eerder, terwijl de omzet steeg van 50,9 miljard tot 55,6 miljard kroon, omgerekend circa 5,4 miljard euro. In de eerste negen maanden steeg de omzet in lokale valuta met 13 procent naar 142,2 miljard kroon. Dat leverde een winst op van 6,4 miljard kroon. H&M had in deze periode wel te kampen met coronamaatregelen. Tijdens het dieptepunt van de impact van de pandemie moest Hennes & Mauritz circa 1.800 winkels gesloten houden, ruim een derde van alle winkels. In de eerste negen maanden van 2020 leed H&M nog een verlies van 1,2 miljard kroon. De kasstroom uit operationele activiteiten trok aan tot 37,2 miljard kroon en de nettokaspositie bedroeg 24,9 miljard kroon. H&M stelt een dividend in contanten voor van 6,50 kroon per aandeel, dat wordt uitgekeerd in november. Bron: ABM Financial News

