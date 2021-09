MUFG verkoopt Amerikaanse retailbank aan U.S. Bancorp

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse financiële groep Mitsubishi UFJ (MUFG) verkoopt zijn Amerikaanse retailbank Union Bank aan U.S. Bancorp voor 8 miljard dollar. Dat maakte de Amerikaanse bank dinsdag bekend.

U.S. Bank, gevestigd in Minneapolis, versterkt met de overname van zo'n 300 filialen zijn aanwezigheid aan de Amerikaanse westkust en wordt door de deal de vijfde retailbank in de VS. Met het aanvullende netwerk hoopt U.S. Bank beter te kunnen concurreren met de grote consumentenbanken in lucratieve markten zoals Los Angeles, San Diego en de San Francisco Bay Area. ?

U.S.Bank kocht vorig jaar al andere activiteiten van MUFG, onder andere op het gebied van effectenbewaring. De retailbank wordt nu ook gekocht, voor 5,5 miljard dollar in contanten en 44 miljoen gewone aandelen. Hierdoor krijgt MUFG een minderheidsbelang van 2,9 procent in U.S. Bancorp.

Steeds meer buitenlandse banken verkopen hun Amerikaanse retailbanken, onder druk van toenemende concurrentie van de grote Amerikaanse banken. Eerder verkocht HSBC Holding filialen in de VS, evenals Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.