Verlies Vivoryon loopt op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft in de eerste zes maanden van 2021 meer verlies geleden door hogere uitgaven aan onder meer R&D. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf. Topman Ulrich Dauer zei in een toelichting dat Vivoryon goede progressie boekte met varoglutamstat voor de behandeling van patiënten met Alzheimer. Het rekruteren van patiënten voor de Europese Fase 2b studie ligt volgens hem op schema. Ook is een Fase 2 studie Viva-Mind in de VS inmiddels gestart. Ook denkt Dauer dat een samenwerking met Simcere goed zal helpen om varoglutamstat in China op de markt te krijgen. Maar ook over de rest van de pijplijn zei de topman tevreden te zijn. De uitgaven aan R&D stegen van 6,4 miljoen naar 9,5 miljoen euro. De totale kosten liepen op van 7,5 miljoen naar 11,8 miljoen euro. Daardoor eindigde Vivoryon met een operationeel verlies van 11,8 miljoen euro en onder de streep restte een verlies van 11,7 miljoen euro. Aan het einde van juni had Vivoryon nog 19,8 miljoen euro in kas, tegenover 26,3 miljoen euro aan het einde van 2020. Bron: ABM Financial News

