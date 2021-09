Accsys ziet sterke omzetgroei

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft in de afgelopen vijf maanden de omzet en verkopen sterk zien aantrekken ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen het bedrijf hard werd geraakt door de coronacrisis. Dit maakte de houtveredelaar vrijdagochtend bekend.

De sterke vraag naar Accoya- en Tricoya-hout blijft volgens Accsys aanhouden. De omzet uit Accoya steeg met 31 procent tot 40 miljoen euro in de vijf maanden tot en met 31 augustus. Ten opzichte van twee jaar geleden, toen de coronacrisis nog niet was uitgebroken, steeg de omzet met 22 procent. De Accoya-volumes stegen met 18 procent op jaarbasis, of met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode twee jaar geleden.

Accsys merkte op dat de gemiddelde verkoopprijzen voor Accoya-hout hoger lagen dankzij de sterke vraag en de hogere grondstofprijzen.

De voorraden ruw hout bleven laag als gevolg van tekorten in de toeleveringsketen, maar Accsys verwacht dat de situatie in de rest van het jaar zal verbeteren. Een geplande productiestop ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden werden verder naar achter geschoven, maar moeten nog wel in 2021 plaatsvinden.

De nettokaspositie bedroeg eind augustus 8,3 miljoen euro, terwijl er eind maart nog een nettoschuld was van 12,2 miljoen euro. Er was een aandelenuitgifte in mei en daarnaast werden er extra investeringen gedaan door Accsys voor capaciteitsuitbreidingen van de fabrieken in Hull en Arnhem.