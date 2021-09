Omzet Hennes & Maurtiz trekt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Hennes & Mauritz heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet flink zien aantrekken. Dit maakte het Zweedse modeconcern woensdag bekend. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 31 augustus, boekte H&M een omzetstijging van 14 procent, gerekend in lokale valuta, tot 55,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 5,5 miljard euro. In Zweedse kroon steeg de omzet met 9 procent. Volgens H&M blijft het sterke herstel zich doorzetten, ondanks dat de winkelketen nog wel last heeft van de coronacrisis. Lockdowns en beperkende maatregelen drukken vooral in Azië op de resultaten, maar in andere markten waar de restricties juist zijn afgebouwd nemen de verkopen in de winkels toe. Ook de online verkopen trekken verder aan. Exclusief Azië en Oceanië zijn de verkopen in lokale valuta weer op het niveau van voor de crisis. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.