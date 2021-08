AEX niet te stoppen

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is dinsdag verder gestegen en scherpte daarmee zijn record aan tot 783,15 punten. Bij die slotstand was sprake van een stijging van 0,4 procent voor de Amsterdamse hoofdindex.

"De situatie op de financiële markten lijkt weer volledig naar risk-on te zijn omgeslagen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die onder meer verwees naar de volledige goedkeuring van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

"Mogelijk zullen nog meer twijfelaars nu het vaccin alsnog nemen, waardoor beleggers optimistisch zijn over het herstel van de economie", aldus Blekemolen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De Duitse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,6 procent. Op jaarbasis was sprake van een groei met 9,4 procent. Verder stegen de nieuwe woningverkopen in de Verenigde Staten in juli met 1,0 procent naar 708.000 stuks, wat meer was dan verwacht.

Later deze week verschijnen belangrijke inflatiedata uit de VS en vindt het jaarlijkse symposium van centrale banken plaats in Jackson Hole, hoewel de bijeenkomst ook dit jaar virtueel is vanwege de huidige coronasituatie.

Marktkenners verwachten niet dat de Fed zal aankondigen dat het zijn maandelijkse obligatie-opkopen van 120 miljard dollar gaat afbouwen, het zogenoemde taperen. Voorzitter Jerome Powell houdt vrijdag een toespraak.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe verwacht dat beleggers hoe dan ook meer duidelijkheid krijgen over de intenties van de Fed, en dat kan een marktreactie uitlokken.

"Als Powell in zijn toespraak de voorzichtige toon aanslaat die verwacht wordt, is een verzwakking van de dollar mogelijk, terwijl Amerikaanse aandelenkoersen waarschijnlijk ook zullen stijgen door een langer accommoderend beleid", voorspelt de analist.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1748. Het vaccinoptimisme zet ook de olieprijs hoger. Na een verlies van zo'n 9 procent vorige week, wist een vat WTI-olie maandag al flink in waarde te stijgen. Dinsdag kwam daar nog eens 3 procent bij en noteerde de olieprijs op 67,60 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Prosus bijna 4 procent en ArcelorMittal zo'n 3 procent. Defensieve aandelen, die profiteren van economische onzekerheid, stonden juist onder druk. Unilever en KPN verloren tot een procent en Ahold Delhaize een half procent.

In de AMX kregen de cijfers van Boskalis een positief onthaal, maar het aandeel verspeelde wel een deel van de opgebouwde winst. Het aandeel van de maritieme dienstverlener sloot uiteindelijk iets meer dan een procent hoger. Degroof Petercam zag dat Boskalis de verwachtingen overtrof. De outlook en uitgesproken verwachtingen geven volgens analisten aan dat de goede prestaties zullen aanhouden.

Koploper onder de Midcapfondsen was Air France-KLM, dat bijna 6 procent steeg. Gunstige vaccinontwikkelingen zijn positief voor de reissector. Intertrust verloor bijna 2 procent, nu het kabinet onderzoekt of trustkantoren verboden kunnen worden.

In de AScX won CM.com meer dan 4 procent na de aankondiging dat het een minderheidsbelang heeft genomen in fintechbedrijf Phos. Kendrion ging aan kop met een plus van bijna 8 procent, voorafgaand aan de kwartaalcijfers die woensdagochtend verschijnen.

B&S verloor bijna 4 procent op 8,92 euro. ING verlaagde het koersdoel voor B&S van 12,00 naar 11,10 euro bij handhaving van het koopadvies.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de beurzen op Wall Street licht hoger.