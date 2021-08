Ruime winstverdubbeling voor Deere Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deere & Co heeft over het afgelopen kwartaal de winst ruim zien verdubbelen, waarna werd besloten om de winstoutlook voor het hele boekjaar te verhogen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de publicatie van de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines over het derde kwartaal van het lopende boekjaar. De winst kwam uit op 5,32 dollar per aandeel, waarvoor 4,58 dollar per aandeel was voorzien door analisten die vooraf zijn geraadpleegd door FactSet. Een jaar eerder bedroeg de winst per aandeel 2,57 dollar. Netto stond de winstteller over het derde kwartaal op 1,67 miljard dollar. Een jaar eerder was dit 811 miljoen dollar. De omzet steeg dan ook met 29 procent naar 11,5 miljard dollar en kwam daarmee ruim boven de 10,3 miljard dollar die vooraf door analisten was voorzien. Outlook Voor het lopende boekjaar heeft Deere de outlook voor de nettowinst verhoogd van 5,3 tot 5,7 miljard dollar naar 5,7 tot 5,9 miljard dollar. Het is niet de eerste keer dat Deere de winstverwachting verhoogt. Eerder rekende de fabrikant op 4,6 tot 5,0 miljard dollar. Het aandeel Deere noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,6 procent hoger.

