Stern boekt weer winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern heeft in de eerste zes maanden van 2021 een verlies weten om te buigen in een nettowinst dankzij een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de halfjaarcijfers van het autobedrijf. CEO Henk van der Kwast zei niet ontevreden te zijn over het behaalde resultaat. "De vraag naar auto’s groeit, maar de afzet staat onder druk door de beperkte beschikbaarheid van auto’s. Mede daardoor zijn de marges hoger dan onder normale omstandigheden", zei hij. Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor personenauto's bedroeg in de eerste helft van dit jaar 4,1 procent, tegen 4,4 procent vorig jaar. Voor bedrijfswagens bedroeg het marktaandeel 6,2 procent, tegenover 6,4 procent vorig jaar. Stern boekte in de eerste helft van het jaar een bedrijfsresultaat van 7,4 miljoen euro, tegen een verlies van 16,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dat verlies is inclusief de afboeking op de goodwill van Dealergroep Stern. Zonder deze post behaalde het bedrijf vorig jaar in de eerste zes maanden een bedrijfsresultaat van 4,0 miljoen euro. Onder de streep resteerde afgelopen halfjaar een nettowinst van 5,1 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 19,1 miljoen euro in de eerste helft van 2020. De omzet steeg van 68,8 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2020 naar 74,3 miljoen euro de afgelopen verslagperiode. Deze omzetstijging was met name te danken aan een hogere omzet uit de verkoop van gebruikte personenauto's en nieuwe bedrijfswagens. Outlook Stern voorziet in de resterende maanden van dit jaar een verder herstel van de afzetmarkten, "maar de negatieve invloed op de omzet en de bedrijfsresultaten van COVID-19 zal nog wel enige tijd aanhouden", waarschuwde het bedrijf. Vanwege de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen zullen de marges volgens Stern op nieuwe en gebruikte auto's hoog blijven. Stern verwacht dat de resultaten in de tweede helft van het jaar verder zullen verbeteren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

