Meer omzet en resultaat voor TKH in eerste halfjaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in het eerste halfjaar de omzet en het resultaat op jaarbasis zien oplopen en verwacht een stevige groei van de onderliggende nettowinst voor het gehele boekjaar. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit het interimverslag van TKH. In het eerste halfjaar zag TKH de omzet autonoom met 5,8 procent toenemen naar 726 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van 2020 kwam de omzet nog uit op 679 miljoen euro. Alle divisies, behalve Industrial Solutions droegen aan de stijging van de omzet bij. Het onderliggende operationeel resultaat (EBITA) steeg met 22,3 procent naar 84,4 miljoen, de nettowinst met 51,4 procent naar 40,2 miljoen euro. De orderintake verbeterde over de verslagperiode met 49 procent naar 639 miljoen euro. ING verwachtte een omzet van 655,5 miljoen euro en een EBITA van 70 miljoen euro met een bijbehorende marge van 10,7 procent. Outlook TKH Group gaf dinsdag zijn outlook voor het gehele boekjaar. De onderneming verwacht een onderliggende nettowinst tussen de 106 en 112 miljoen euro. Over 2020 kwam deze post uit op 70,3 miljoen euro. TKH sprak van verbeterde marktomstandigheden in combinatie met een stijgende vraag en een sterk orderboek. Wel waarschuwde TKH dat eventuele verstoringen in de aanvoerketen impact kunnen hebben in de tweede jaarhelft. Inmiddels maakte TKH in het tweede kwartaal een rendement van 13,4 procent op de omzet. Daarmee komt de beoogde 15 procent steeds meer in beeld. Het aandeel TKH Group sloot maandag op een rood Damrak 2,4 procent lager op 45,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

