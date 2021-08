Nog 7 procent aandelen DPA niet aangemeld onder bod Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DPA

(ABM FN-Dow Jones) Onder het overnamebod op DPA door New Horizons is 93 procent van de aandelen aangemeld. Dit bleek maandag uit een melding van DPA en de overnemende partij Gilde Equity Management. Gilde betaalt 1,70 euro per aandeel DPA. De koper waarschuwde de resterende aandeelhouders. Gilde kan onder andere besluiten de Activa Verkoop en Liquidatie uit te voeren. Hiervoor werd tijdens een aandeelhoudersvergadering op 16 juli toestemming verleend. In het kader van de Activa Verkoop en Liquidatie krijgen aandeelhouders een bedrag per aandeel gelijk aan de biedingsprijs verminderd met de in Nederland verschuldigde dividendbelasting. Opstand Recent kwam Recalcico in het geweer tegen de overname van DPA. "Het is Recalcico een doorn in het oog dat de bieder, Gilde via een gemankeerde 'fairness opinion' van de Rabobank beleggers op het verkeerde been tracht te zetten om hun aandelen tegen 1,70 euro aan te bieden", zo liet Frans Faas van Recalcico medio juli aan ABM Financial News weten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

