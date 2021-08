Beursblik: IMCD overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een sterk eerste halfjaar achter de rug. Dit zei analist Henk Veerman van zakenbank Kempen woensdag. De distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten presteerde significant beter dan de analist had verwacht, zowel qua autonome groei als winstgevendheid. Daaraan droegen alle regio's ook bij. De nettoschuld lag eind juni wel iets hoger dan Kempen had verwacht. Dat was vooral het gevolg van het werkkapitaal, aldus Veerman. Maar de schuldratio is nog altijd laag en biedt voldoende ruimte voor nieuwe overnames, meent de analist. Veerman verwacht op basis van de halfjaarcijfers van IMCD zijn taxaties voor onder meer de EBITA en de vrije kasstroom in 2021 licht te zullen verhogen. Beleggers reageerden tevreden op de cijfers van IMCD en zetten het aandeel woensdag 7,0 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

