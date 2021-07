Fugro buigt verlies om in winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft het afgelopen halfjaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst ondanks een licht lagere omzet. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van de bodemonderzoeker. "Tijdens het tweede kwartaal, een jaar na het uitbreken van de pandemie, zijn we weer gegroeid", concludeerde CEO Mark Heine. "Dit was grotendeels te danken aan onze activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie […] In het tweede kwartaal stegen ook onze infrastructuur- en olie- en gas-gerelateerde activiteiten, na een zeer uitdagend 2020", voegde hij toe. De bodemonderzoeker boekte het afgelopen kwartaal een EBITDA, aangepast voor bijzondere posten, van 59,8 miljoen euro, tegen 54,1 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 349,0 miljoen euro naar 389,5 miljoen euro. Fugro boekte in de eerste zes maanden van 2021 een EBITDA van 72,9 miljoen euro, in vergelijking met 61,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 5,4 miljoen euro, tegen een verlies van 51,6 miljoen euro in de eerste helft van 2020. Inclusief niet voortgezette activiteiten bedroeg de nettowinst 17,2 miljoen euro, tegen een verlies van 113,1 miljoen euro. Analisten rekenden voor de eerste zes maanden van 2021 op een EBITDA van 70,9 miljoen euro, een nettoverlies van 18,1 miljoen euro op een omzet van 631,1 miljoen euro. De halfjaaromzet kwam daadwerkelijk uit op 673,3 miljoen euro, wat wel lager was dan de 707,4 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020. Het orderboek bedroeg ultimo juni 2021 863,4 miljoen euro, tegen 845,2 miljoen euro eind juni 2020. Outlook "Voor het volledige jaar zal de groei naar verwachting aanhouden in de markten voor hernieuwbare energie, infrastructuur en nautische energie", zei Fugro. Het bescheiden herstel van de olie- en gasmarkt in het tweede kwartaal zet volgens de bodemonderzoeker naar verwachting door. Hoewel er nog steeds onzekerheden rond het coronavirus zijn, die van invloed zijn op het bedrijf, verwacht Fugro een omzetgroei, een bescheiden margeverbetering en een kasstroom die rond het break-even-niveau zal liggen. Het concern is van plan circa 80 tot 90 miljoen euro te investeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

