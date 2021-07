Wereldhave verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de huurinkomsten zien dalen en verlaagde de winstverwachting voor heel 2021. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds. "Nu de waarderingen stabiliseren en een groot deel van de desinvesteringen zijn afgerond, hebben we een sterke balans en genoeg liquiditeit om onze LifeCentral-strategie uit te voeren", aldus CEO Matthijs Storm. De topman sprak van veerkrachtige prestaties onder moeilijke marktomstandigheden en verwacht vanaf begin volgend jaar weer hogere dividenden te kunnen uitkeren. Voor dit jaar wordt een dividend verwacht van minimaal 1,00 euro per aandeel. Wereldhave verwacht als gevolg van desinvesteringen nu een direct resultaat dit jaar van 1,75 tot 1,85 euro per aandeel, waar eerder nog een resultaat van 1,80 tot 2,00 euro werd voorzien. Bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal in april waarschuwde het vastgoedfonds al dat het voorzag aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen. De nettohuurinkomsten daalden in het tweede kwartaal op jaarbasis van 63,6 naar 61,5 miljoen euro. Een afname met 3,2 procent. Storm verwacht dat de coronacrisis ook in de tweede helft van dit jaar een rol zal spelen, vooral in de vorm van faillissementen van kleinere bedrijven. De topman verwacht niet dat dit een materiële impact zal hebben op de bezettingsgraad of de huurinkomsten, naast waar al rekening mee wordt gehouden in de strategie. Wereldhave boekte een direct resultaat van 43,7 miljoen euro. Het indirecte resultaat kwam uit op 74,0 miljoen euro negatief, waardoor er een totaal verlies restte van 30,4 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 117,1 miljoen euro negatief. Per aandeel bedroeg het directe resultaat 0,93 euro en het indirecte resultaat 1,79 euro negatief. In 2022 verwacht Wereldhave nog altijd dat door desinvesteringen het directe resultaat zal dalen naar 1,40 tot 1,50 euro per aandeel. Vanaf dat moment rekent Wereldhave op een jaarlijkse stijging van 4 tot 6 procent, zo meldde het vastgoedfonds eerder al. Wereldhave nam al een grote stap uit Frankrijk, door vier van de zes Franse activa te verkopen voor 305 miljoen euro. Wereldhave ziet verder de waarderingen van Nederlands vastgoed stabiliseren voor het eerst in de afgelopen negen waarderingsrondes. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

