Beursblik: kwartaalrapport ASML stemt tevreden

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een goed kwartaalrapport gepubliceerd. Dit stelde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen woensdag. De analist wees op een recordstand van het orderboek, een outlookverhoging voor 2021, aanhoudende trends tot in 2022 en een EUV-capaciteit van meer dan 60 machines in 2023. Dit zijn volgens Van Putten de belangrijkste ingrediënten van vandaag. De cijfers over het tweede kwartaal noemde de analist "min of meer in lijn met de verwachtingen". Wel merkte hij op dat een betere kostencontrole leidde tot een meevallende EBIT van 1,2 miljard euro. ASML presenteerde ook een recordinstroom aan nieuwe orders ter waarde van 8,3 miljard euro. Van Putten merkte hierbij wel op dat verschillende klanten als Micron en Intel waarschijnlijk nu een order plaatsten met uitlevering over meerdere jaren. "Als de kosten onder controle blijven, dan schatten wij dat de EBIT in 2021 dichtbij de 6,4 miljard euro zal uitkomen. Dat is 6 procent meer dan de consensus", aldus Van Putten. Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 9 miljard euro noemde de analist "nog een teken van vertrouwen", net als de verhoging van de EUV-capaciteit naar meer dan 60 machines in 2023. "Dit moet voldoende zijn om de koers vandaag omhoog te krijgen", aldus Van Putten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

