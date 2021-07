Meevallende stijging resultaten BlackRock

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft in het tweede kwartaal meer winst behaald en presteerde beter dan verwacht, hoewel de winstgroei wel minder sterk was dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van 's werelds grootste vermogensbeheerder.

BlackRock boekte een winst van bijna 1,4 miljard dollar, of 8,92 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 1,2 miljard ofwel 7,85 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel steeg met 28 procent naar 10,03 dollar. Het winstcijfer was daarmee hoger dan voorspeld door analisten.

De inkomsten stegen met 32 procent tot meer dan 4,8 miljard dollar dankzij hogere prestatievergoedingen en meer omzet uit technologiediensten.

BlackRock is met name bekend om zijn ETF's, of exchange traded funds, waarmee beleggers allerlei verschillende markten kunnen volgen, zonder de onderliggende stukken te hoeven kopen.

Banken, pensioenfondsen, hedgefunds en handelaren gebruiken de ETF's van BlackRock vaak om snel en breed blootstelling aan bepaalde markten te krijgen.

Afgelopen kwartaal kreeg BlackRock er 81 miljard dollar aan nieuw geld bij. Dat was minder dan de instroom in de eerste drie maanden. Na zes maanden bedroeg de instroom 253 miljard dollar.

In totaal beheert de onderneming nu 9,5 biljoen dollar.