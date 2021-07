Video: AEX op 800 punten niet uitgesloten

(ABM FN-Dow Jones) Een koersstijging van de AEX naar 800 punten is niet uitgesloten. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

De AEX heeft met de daling donderdag een belangrijke bodem gemaakt op 718 punten, meent de technisch analist. "Daarmee blijft de lange termijn stijgende trend nog geheel intact en hebben we nog geen enkel verkoopsignaal of trendbreuk. Een voortzetting van de stijgende trend boven de vorige top op 738,10 punten blijft een serieuze optie en is ook de verwachting", aldus Van den Akker.

"We hebben geen enkel idee waar de komende top in de AEX Index gemaakt gaat worden. We beperken ons tot de gematigde variant met een komende stijging richting de 750 tot 755 punten. Maar als de versnelling in de melt-up nu komt, dan is een koersdoel van circa 800 punten bepaald niet uitgesloten", concludeerde de analist.

