Wall Street richting lagere opening

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel koerste de S&P 500 index af op een min van 0,7 procent, net als de Dow Jones index. De Nasdaq-future noteerde 0,6 procent in het rood. De rode opening van vrijdag volgt op een verdeeld slot donderdag, waarbij met name de Dow onder druk stond door een verkoopgolf van bankaandelen. Hiermee ligt de toonaangevende index op koers voor de slechtste week sinds januari van dit jaar. Beleggers blijven bezig met het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond, waarbij de 'dot plot' wees op twee renteverhogingen in 2023 in plaats van nul. Een poging van voorzitter Jerome Powell om de veranderingen in de dot plot te bagatelliseren met de opmerking dat deze met een korreltje zout genomen moest worden, bleek niet overtuigend genoeg. Door de verrassingsact van de Fed is er voorlopig een eind gekomen aan de rally die werd geïnspireerd door het bredere economisch herstel, waar onder meer bank- en energieaandelen van konden profiteren. Techaandelen, die baat hebben bij een lagere inflatie, waren wel in trek. "Als de Fed begint met het afbouwen van obligatie-opkopen en de rentes verhoogt, dan wordt de inflatiedraak opeens getemd", aldus Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. De beleggingsstrateeg denkt dat de inflatie op korte termijn nog wel wat verder zal oplopen door onder meer de problemen in de leveringsketen en chiptekorten als ook het versoepelen van coronamaatregelen. Toch zullen aandelen verder stijgen, denkt Perdon. "De Fed heeft nog niets gedaan, alleen maar een signaal afgegeven, en ze zijn ver weg van daadwerkelijk ingrijpen. De markten worden ondersteund door de hattrick van monetaire en fiscale steun en de vaccinatieuitrol. De markten zullen uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen, maar nog niet in 2021", aldus Perdon. Fed-bestuurder James Bullard van de St. Louis Fed, die dit jaar geen vast deel uitmaakt van het beleidscomité, zei vrijdag dat nu de coronapandemie op zijn eind loopt, het logisch is dat de stimuleringsmaatregelen op enig moment worden afgebouwd. Dat deed het nerveuze marktsentiment geen goed. Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig in de VS. De euro/dollar handelde op 1,1917. Een vat WTI-olie werd een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Bankaandelen als Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley verloren donderdag zo'n 3 procent en gaan ook vrijdag een lagere opening tegemoet. Oliereuzen als Exxon Mobil en Chevron verloren donderdag flink terrein en staan ook vrijdag weer onder druk. Adobe steeg voorbeurs 2,5 procent, nadat het softwarebedrijf donderdag nabeurs met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. Ook de outlook voor het lopende kwartaal was sterk. Adobe kan met zijn clouddiensten profiteren van de versnelde digitalisering als gevolg van de coronacrisis. Slotstanden De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 daalde een fractie tot 4.221,86 punten en de Dow Jones index verloor 0,6 procent tot 33.823,45 punten. De Nasdaq steeg 0,9 procent bij een slot van 14.161,35 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.