Coronavaccin CureVac slechts 47 procent effectief

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Het coronavaccin van CureVac blijkt minder effectief dan gehoopt, met een effectiviteit van 47 procent tegen de ziekte. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de resultaten van een klinisch onderzoek door de Duitse farmaceut. Bij jongere patiënten leek het vaccin wel effectief, maar bij patiënten ouder dan 60 jaar was dat niet aantoonbaar. De tegenvallende werkzaamheid van het vaccin zou te maken kunnen hebben met het grote aantal varianten van het virus dat werd aangetroffen bij de geteste populatie: tenminste dertien virusvarianten. "We hoopten op betere tussentijdse resultaten, maar erkennen dat het uitdagend is om een hoge effectiviteit te laten zien in deze ongekend brede diversiteit van varianten", zei CEO Franz-Werner Haas van CureVac. "Het variantrijke klimaat benadrukt het belang van ontwikkeling van vaccins van een volgende generatie, nu er nieuwe varianten blijven opduiken." De klinische test vindt plaats bij circa 40.000 patiënten. Er werden 134 gevallen beoordeeld in de tussentijdse analyse. Slechts bij één geval bleek het te gaan om het originele SARS-CoV-2-virus. Ruim de helft van de gevallen, namelijk 57 procent, betrof varianten die als gevaarlijk worden gezien. In maart meldde het Duitse farmaciebedrijf nog op basis van preklinische data dat het coronavaccin bescherming biedt tegen het oorspronkelijke virus en de Zuid-Afrikaanse variant, met een 100 procent overlevingskans. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

