Olieprijs stijgt door

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Op een settlement van 70,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs zo'n 1,9 procent. De vraag naar ruwe olie zal tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen, maar de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën zorgt ervoor dat de crisis mogelijk langer dan verwacht zal aanhouden. Dit zei het Internationaal Energieagentschap vrijdag in zijn maandrapport. De energiewaakhond verlaagde zijn ramingen voor de groei van de vraag naar olie in de tweede helft van dit jaar. Het IEA verwacht dat de mondiale vraag in de laatste twee kwartalen van dit jaar circa 300.000 vaten per dag lager zal uitvallen dan eerder verwacht, omdat de vaccinatiecampagnes in armere landen zoals Brazilië, India en Maleisië niet erg opschiet. Toch werd het IEA-rapport volgens analist Louise Dickson van Rystad Energy als positief gezien. Zij wees op de oproep van het agentschap aan OPEC en zijn bondgenoten om meer olie op te pompen, om zo te kunnen voldoen aan de herstelde olievraag in 2022. "Er is zeker ruimte voor OPEC+ om de productie op te voeren vanaf de tweede helft van het jaar maar zolang dit niet gebeurt is er duidelijk opwaarts potentieel voor de olieprijzen", aldus Dickson. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

