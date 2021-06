Video: de gapende afgrond in de bitcoin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koers van bitcoin consolideert na de crash in mei en april waarin de koers ruimschoots halveerde. Deze consolidatie is allerminst een geruststelling, zei technisch analist Roelof Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "En het technische beeld verslechtert zienderogen", voegde hij toe. Een slotkoers onder de 30.205 dollar moet volgens Van den Akker als een serieus verkoopsignaal worden beschouwd. "Een nieuwe sell-off lijkt dan aanstaande", waarschuwde hij. Klik hier voor: de gapende afgrond in de Bitcoin ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

