Beter Bed dichtbij desinvestering Zweedse tak

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed is in vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse activiteiten aan de Lars Larsen Group. Dit maakte het Udense bedrijf vrijdagavond bekend. Er wordt met met Lars Larsen onderhandeld over de verkoop van Sängjätten, dat in 2020 goed was voor een omzet van bijna 15 miljoen euro. Hoeveel er met een verkoop gemoeid is, meldde Beter Bed niet. "De desinvestering is een belangrijke stap in de implementatie van de nieuwe strategische plannen", aldus Beter Bed. Na deze verkoop, die in de komende weken definitief zou moeten worden, focust Beter Bed zich op de Benelux en een wereldwijde opererende wholesale divisie. Tegelijk voert Beter Bed een structuurwijziging door, waardoor er niet langer managementteams voor elke divisie zullen zijn en Ronald Voogt, de huidige algemeen directeur Benelux, de organisatie eind juni verlaat. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

