AEX vermoedelijk licht hoger van start

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Op Wall Street sloot de S&P 500 index donderdagavond ruim een procent hoger. Donderdag leek de renteangst op Beursplein 5 te vervagen, in de nasleep van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve en bescheiden inflatiecijfers uit de eurozone op woensdag. De AEX koerste onder aanvoering van techaandelen 1,5 procent hoger naar 704,09 punten. Het rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, een belangrijke benchmark voor Amerikaanse inflatiekenners, noteerde donderdag stabiel op 1,63 procent. Woensdag piekten de ‘treasuries’ nog op 1,69 procent. "De markt is gewoon heel erg nerveus over inflatie en de Fed", merkte marktanalist Seema Shah van Principal Global Advisors op. “De markten zullen waarschijnlijk volatiel blijven totdat aanvullende economische data een duidelijker beeld geven over de staat van de economie [“en de impact daarvan op de rente], voegde zij toe. "Ik denk echter niet dat we echt iets kunnen zeggen over de richting van de inflatie tot september", aldus Shah. Op Wall Street vond het geld donderavond zijn weg richting technologie-aandelen en techbeurs Nasdaq sloot met een winst van 1,8 procent overtuigend in het groen. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index hield de winst beperkt tot 0,6 procent. Daarmee doorbraken de Amerikaanse aandelenmarkten de neerwaartse trend van de afgelopen dagen. In Azië blijven de hoofdindices vanochtend daarentegen dicht bij huis. Alleen de Japanse Nikkei index weet met 0,7 procent echt te klimmen. De andere beurzen komen amper van hun plaats. In Hongkong konden beleggers reageren op de cijfers van Tencent, die donderdag nabeurs werden prijsgegeven. De Chinese techgigant overtrof de verwachtingen met een winststijging op jaarbasis van maar liefst 65 procent. Mogelijke inperkingen door de autoriteiten in China blijven echter als een donkere wolk boven het bedrijf hangen en het aandeel koerste ruim 3 procent lager. De Amerikaanse olie-future sloot donderdagavond 2,1 procent lager op 62,05, nadat woensdag al 3,3 procent werd prijsgegeven. De zwakte werd door marktanalisten gedeeltelijk toegeschreven aan signalen dat onderhandelaars vooruitgang boeken in de richting van een deal waarbij Amerika de sancties tegen Iran zou opheffen. Bij witte rook zal het wereldwijde olie-aanbod toenemen. De euro wint daarnaast ten opzicht van de dollar de laatste weken duidelijk aan kracht, hetgeen de in dollars genoteerde olieprijzen niet in de kaart speelt. Sinds de dollar begin april piekte op een stand van 1,1728, geeft de greenback terrein prijs. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,2234, een stand die ook rond de jaarwisseling op de borden stond. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag vooral oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in mei, die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven. Bedrijfsnieuws Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel AMG van 36,00 naar 37,00 euro met handhaving van het koopadvies. Fastned is een samenwerking aangegaan met de gemeente Oxford, Pivot Power, Tesla en Wenea om een snellaadstation te bouwen en te exploiteren bij de Energy Superhub Oxford. Meer dan de helft van de aandeelhouders van WDP heeft voor een dividenduitkering in aandelen gekozen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg donderdag 1,1 procent tot 4.159,16 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.083,88 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.535,74 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

