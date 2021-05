Herstel in bitcoin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na de enorme verliezen eerder op de dag voor bitcoin en andere cryptomunten, lijkt er inmiddels een herstel gaande. Nog altijd staat bitcoin op een verlies van 15 procent, maar op een prijs van 37.642 dollar is de daling een stuk minder sterk dan eerder. Ook andere cryptomunten maken een deel van hun verliezen goed. Elon Musk twitterde dat Tesla 'diamanten handen' heeft. Daarmee suggereert hij dat Tesla zijn voorraad bitcoin niet verkoopt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

