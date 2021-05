Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,90 naar 3,25 euro met een onveranderde koopaanbeveling, "nu mediaberichten suggereren dat er een bod op KPN aankomt van EQT en Stonepeak". Aangezien KPN over een stevige beschermingsconstructie beschikt, meent analist Usman Ghazi dat een succesvol overnamebod boven de 3,50 euro per aandeel zal moeten liggen en zelfs dicht in de buurt van de 4 euro per aandeel. De analist betoogt in zijn rapport dat een koers voor KPN van 3,50 euro per aandeel voor een belegger met een langetermijnhorizon niet zo overdreven is als op het eerste gezicht wellicht lijkt, als in de tweede helft van dit jaar inderdaad een stabilisering van de omzet is gerealiseerd, zoals het management van KPN ook beoogt. Het aandeel KPN sloot dinsdag op 2,81 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

