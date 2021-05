Beursupdate: kleine verliezen op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een kleine winst van start gegaan, maar inmiddels noteert de AEX in het rood. Rond de klok van half 11 handelde de AEX op 701,82 punten, een verlies van 0,2 procent. Daarmee wordt de teneur van vorige week voortgezet. "De vrees voor een sterk stijgende inflatie en hogere rentes was afgelopen week verantwoordelijk voor de slechtste beursweek van het jaar tot nu toe", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Veel richtinggevend nieuws was er maandag niet. Uit China kwamen cijfers over de detailhandelsverkopen en de industriële productie. Die lieten sterke stijgingen zien, hoewel minder sterk dan in de voorgaande maanden. Ook waren de cijfers slechter dan verwacht. Toch stegen de Chinese beurzen, wat volgens Wiersma een kwestie is van "slecht nieuws is dus goed nieuws". Beleggers rekenen erop dat de overheid en de centrale ban in China de steunmaatregelen niet snel zullen terugschroeven, aldus de beursexpert. Voor vanmiddag staan in de VS de Empire State index en het vertrouwen onder de huizenbouwers op de agenda. De euro/dollar handelde op 1,2135 en olie werd iet duurder. Stijgers en dalers In de AEX ging Prosus aan de leiding met een winst van 1,1 procent. KPN won 0,6 procent. Daarentegen verloren sectorgenoten ASML en ASMI circa een procent. Adyen daalde zelfs 1,5 procent. In de AMX won Alfen 5,4 procent. Kepler Cheuvreux gaf een verkoopadvies af, en herhaalde het koersdoel van 74,00 euro. Dit koersdoel biedt volgens analist Peter Olofsen na de recente koerscorrectie een opwaarts potentieel van 25 procent. Samen met de bevindingen naar aanleiding van de trading update van vorige week, leidde dat tot de adviesverhoging. Verder steeg Eurocommercial Properties 1,2 procent, maar daalde Galapagos juist 1,2 procent. Bij de smallcaps viel Sif op met een winst van 6,4 procent. ING haalde het aandeel van de verkooplijst en verhoogde het koersdoel naar 15,60 euro. De bank onderschatte naar eigen zeggen de drang van nieuw geld naar ESG-beleggingen. B&S daalde 1,5 procent, ondanks een volgens ING meevallende outlook bij een weinig verrassende update over het eerste kwartaal. Lokaal steeg Beter Bed 3,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

