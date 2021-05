Europese beurzen krabbelen op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten nadat de indexen gedurende de tweede helft van de dag wat wisten te herstellen. Op het slot noteerde de Stoxx Europe 600 index 0,1 procent lager bij 437,32 punten. De Duitse DAX steeg 0,3 procent tot 15.199,68 punten, de Franse CAC 40 won 0,1 procent bij een slot van 6.288,33 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,6 procent tot 6.963,33 punten. Marktanalist Sophie Griffiths van Oanda zag de beurzen in Europa aanvankelijk stevig in het rood noteren na de forse verkoopgolf op Wall Street woensdag. "De inflatie die is opgelopen naar het hoogste niveau in 13 jaar heeft de markt bang gemaakt", aldus de marktkenner, die doelde op de forse toename in inflatie in de VS. Dat is ook van invloed op de grondstofprijzen, zag Griffiths. Een vat WTI-olie werd donderdag ruim 3 procent goedkoper en noteerde onder de 1,63 dollar. Na de groene opening op Wall Street wisten de Europese beurzen te herstellen. Bovendien zwakte de Amerikaanse tienjaarsrente licht af, tot 1,67 procent. De Duitse variant kruipt ondertussen dichter richting het nulpunt, op -0,12 procent. "Dit jaar wordt het een grote strijd tussen het optimisme over het heropenen van de economie en stimuleringsmaatregelen aan de ene kant en de inflatoire gevolgen aan de andere kant. Beleggers moeten rekening houden met regelmatige periodes van volatiliteit", aldus marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2071. Bedrijfsnieuws



De grote oliebedrijven stonden donderdag onder druk. Royal Dutch Shell, dat vandaag ex-dividend gaat, daalde ruim een procent procent. Total en BP leverden 1 tot 2 procent in. De mijnbouwsector ging donderdag gebukt onder zwakke ijzerertsprijzen. Rio Tinto, Anglo American en BHP leverden zo'n 4 procent in. Telefonica verloor 0,5 procent. Het Spaanse telecomconcern boekte meer winst, hoewel de omzet daalde. Telefonica zei dat het verwacht te voldoen aan de prognoses voor 2021. Burberry daalde ruim 4 procent. De operationele winst van de Britse luxeretailer verdubbelde in het afgelopen boekjaar ruimschoots, met name dankzij goede verkopen in China en de VS. Voor het lopende boekjaar voorziet Burberry weer omzetgroei. Daarbij rekent het modehuis ook op tijdelijke druk op de marge. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de aandelenmarkten op Wall Street overtuigend in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

