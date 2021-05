Aegon en Shell uitblinkers in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag grofweg vlak geeïndigd, nadat de verwachting van oplopende inflatie in Nederland werd bevestigd. De AEX sloot 0,2 procent lager op 694,76 punten. De Midkap-index verloor een half procent.

Beleggers kwamen op adem, na de koersverliezen op dinsdag door zorgen over het risico op stijgende rentes.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in april met 4,2 procent op jaarbasis, bleek woensdagmiddag, waar gerekend was op 3,6 procent. Valuta-analist Imma Sammani van Monex denkt dat de cijfers niet hoog genoeg zijn voor een beleidswijziging bij de Federal Reserve.

De langetermijnrente steeg in reactie op de cijfers, maar zakte ook weer terug. Volgens Sammani nemen beleggers het cijfer met een korreltje zout en geloven ze net als de Fed dat de hogere inflatie van korte duur is.

De Belgische beursexpert Gert de Mesure was er minder gerust op. Hoewel een hogere inflatie op zich goed is en centrale banken het graag zien, omdat het een teken is van groei, geeft het toch ook reden tot zorg, volgens de Mesure. "De hogere grondstofprijzen moeten worden doorgerekend."

De angst voor stijgende rentes en minder hoge groeicijfers is volgens ING terecht, gezien de bewegingen op de obligatiemarkt. "De gestegen obligatierente heeft de risicopremie op onder andere Amerikaanse en Europese aandelen naar het laagste niveau in tien jaar gedrukt. Je wordt als aandelenbelegger dus minder gecompenseerd voor het risico dat je neemt", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Door de hogere rente staan vastgoed- en ook technologiefondsen onder druk, zei De Mesure.

Financiële waarden deden het woensdag juist goed. Aegon blonk uit na een sterke operationele winst bij de kwartaalcijfers. In Brussel stal sectorgenoot Ageas de show.

De dollar sterkte aan. De euro/dollar noteerde een half procent lager op 1,2073.



De olieprijzen stegen met circa 1,5 procent. De oliemarkt wacht af of de Colonial Pipeline aan het einde van de week weer op normale capaciteit zal draaien, zei Tyler Richey van de Sevens Report. "Anders kunnen we de benzineprijs parabolisch zien stijgen op korte termijn."

Het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap concludeerde dat de overvloed aan olie sinds de coronaviruspandemie bijna is weggewerkt. En de Amerikaanse olievoorraden bleken vanmiddag gedaald.

Eerder op de dag bleek de industriële productie in de eurozone in maart gestegen op jaarbasis.

Stijgers en dalers

Het operationele resultaat van Aegon in het eerste kwartaal was ruim boven verwachting, ondanks de negatieve impact van de coronaviruspandemie. Dat stelde Morgan Stanley woensdag in een reactie op de cijfers. Aegon won 7,5 procent.

Indexzwaargewicht Royal Dutch Shell werd 3,7 procent duurder. Ahold Delhaize steeg 3,0 procent na een verhoging van de winstoutlook voor 2021. Volgens Morgan Stanley sprak van een flinke verrassing. Voor 2022 betekent dit minder, omdat de meevaller vooral gedreven wordt door de coronacrisis, stelde Jefferies.

Prosus won 2,1 procent. Prosus doet een de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. De analisten van Jefferies spreken van een complexe deal, waardoor Prosus een belang van 49 procent krijgt in het moederbedrijf Naspers, dat voor 57 procent eigenaar blijft van Prosus. Aandeelhouders van Naspers kunnen hun stukken vrijwillig omruilen voor die van Prosus.

Just Eat Takeaway.com leverde daarentegen 8,1 procent in, nadat Delivery Hero besloot om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Als tegenzet liet Just Eat weten in Duitsland ook boodschappen te gaan bezorgen.

In de AMX verloor ABN AMRO 5,8 procent, nadat de bank tegenvallende rentebaten liet zien in het eerste kwartaal.

SBM Offshore sloot 0,8 procent lager nadat het bedrijf de omzetdoelstelling voor het jaar handhaafde, ondaks een lagere omzet in het eerste kwartaal.

Boskalis steeg juist 5,7 procent na berichten dat de baggeraar goede kansen maakt op een grote opdracht voor het uitdiepen van het Suez-kanaal. Ook meldde Boskalis zelf een orderboek op recordhoogte. Alfen steeg 2,1 procent. Het bedrijf zag in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel.

Onder de kleinere aandelen steeg Ajax 2,0 procent en verloor Sif 0,6 procent na cijfers. Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg ruim 17 procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen. Degroof Petercam noemde deze ambitieus.

Wall Street

De Dow en de S&P verloren circa een procent en Nasdaq twee procent.