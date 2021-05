Beursblik: Aalberts verrast met update Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste maanden van 2021 een vliegende start gemaakt. Dit concludeerde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam, nadat Aalberts onverwacht met een update kwam. In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de omzet autonoom met 15 procent op jaarbasis. Het orderboek stond eind april 30 procent hoger dan vorig jaar. Van Beek verwacht dat de groei aanhoudt, hoewel deze wel wat zal vertragen, nu de vergelijkingsbasis lastiger wordt. Ook zullen de bedrijfsvoorraden minder hard worden aangevuld. Van Beek heeft een Houden advies op Aalberts met een koersdoel van 40,00 euro. Maar de analist liet al weten zijn taxaties en koersdoel te gaan verhogen. Op een volledig rood Damrak daalde het aandeel Aalberts dinsdag 2,7 procent tot 45,31 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

