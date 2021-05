Coronavaccinmakers onder druk door patentplan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Amerikaanse coronavaccinproducenten staan donderdag onder druk op het nieuws dat de Verenigde Staten een plan binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) steunen om patenten op de vaccins tijdelijk vrij te geven. Zo zouden andere farmaceuten boetevrij coronavaccins kunnen produceren en kunnen bijvoorbeeld inwoners van ontwikkelingslanden sneller worden gevaccineerd. Moderna lijkt donderdag zo'n 9 procent lager te openen op Wall Street. Pfizer verloor voorbeurs 4,0 procent, partner BioNTech 13 procent, Novavax 10 procent en Johnson & Johnson een meer bescheiden 1,0 procent. Moderna kwam donderdag met sterke kwartaalcijfers, waaruit duidelijk werd dat de farmaceut in het eerste kwartaal van 2021 1,7 miljard dollar verdiende met zijn coronavaccin. Dit betekende ook dat Moderna voor het eerst een winstgevend kwartaal kon overleggen. Pfizer meldde eerder een opbrengst uit zijn coronavaccin van 3,5 miljard dollar in het eerste kwartaal. In een toelichting zei Moderna CEO Stéphane Bancel dat het tijdelijk vrijgeven van de patenten op de vaccins niet zal leiden tot meer beschikbare doses op de korte termijn. "Dit helpt niet met de wereldwijde levering van meer mRNA-vaccins in 2021 of 2022, de meeste cruciale periode van de pandemie", aldus de topman, die benadrukte dat er geen capaciteit beschikbaar is om meer klinisch onderzoek te doen of honderden miljoenen vaccins te produceren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

