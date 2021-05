Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 20,50 naar 23,00 euro, na de kwartaalcijfers, met behoud van het Overwogen advies.



De zakenbank verhoogde zijn verwachting voor het EBITDA-resultaat van de kunstmestmaker tot 1,4 miljard dollar en zit daarmee 15 procent hoger dan de huidige consensusverwachting. Dat relatieve optimisme steunt vooral op de verwachting dat de prijzen en marges langer hoger zullen blijven.



Dat is weer gebaseerd op hogere prijzen voor grondstoffen en sterke vraag vanuit India, China, Brazilië en technische sectoren naar kunstmest. De kostencurve voor stikstof blijft daardoor hoger en ook de prijsdynamiek van methanol wordt erdoor gesteund. De analisten denken dat het aandeel OCI aantrekkelijk blijft. De kasstroom zal het bedrijf in staat stellen de schulden te verlagen en weer dividend uit te keren.



Het aandeel steeg donderdag 2,5 procent tot 21,70 euro.

