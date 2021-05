Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel ForFarmers verlaagd van 6,25 naar 6,00 euro met handhaving van het advies op Houden. Dit bleek donderdag uit een korte anayse van de resultaten van het veevoederbedrijf door KBC Securities. Daarin verwees het analistenhuis naar het opschorten van de eerdere groeidoelstelling van 0 tot 3 procent door ForFarmers. Het bedrijf houdt wel vast aan de financiële doelstellingen tegen 2025 met een onderliggende EBITDA van 125 tot 135 miljoen euro, dankzij autonome groei en overnames. De koers van het aandeel ForFarmers noteerde op een licht hoger Damrak 5,0 procent lager op 5,34 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

