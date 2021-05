Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 160,00 naar 165,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Fernand de Boer sprak van een goede jaarstart, dankzij een sterker dan voorziene volumegroei, waardoor de marges hoger uitvielen, vooral bij Materials. DSM verwacht voor heel dit jaar nog steeds een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal leiden tot een stijging van de aangepaste EBITDA van circa 15 procent. Eerder sprak DSM enkel van een dubbelcijferige stijging. De Boer sprak van een welkome outlookverhoging. De consensus mikt momenteel op een stijging van de aangepaste EBITDA van 12,6 procent en Degroof Petercam voorziet een groei van 10,8 procent. Als gevolg verwacht de analist dat de consensus met 2 tot 3 procent opwaarts zal worden bijgesteld. Degroof verhoogd zijn ramingen met 4 tot 5 procent. Het aandeel DSM koerste woensdagochtend 1,9 procent hoger op 149,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

