Beursblik: ING zet Signify op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het advies voor Signify verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 40,00 naar 60,00 euro ging. De analisten van ING noemden diverse redenen voor de adviesverhoging. Zo merkten zij op dat de deflatoire druk op de verlichtingsmarkt verleden tijd lijkt en Signify nu al groei laat zien, terwijl de Professional-markt nog steeds moet herstellen. De Europese Green Deal en ESG zullen de vraag naar producten van Signify bovendien goed doen, zo voorzien de marktvorsers. Verder biedt de "zeer sterke" vrije kasstroom ruimte om aandeelhouders te belonen en is de waardering van het aandeel aantrekkelijk bij een rendement op de vrije kasstroom van 10 procent. "We zijn van mening dat er nog steeds een significant opwaarts potentieel is voor zowel de outlook als onze ramingen in het geval van een sterk cyclisch herstel", aldus de analisten. Het aandeel Signify koerste woensdagochtend 2,9 procent hoger op 48,48 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

