Beursblik: sterk herstel Materials-divisie DSM

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het eerste kwartaal van 2021 een sterk herstel van de Materials-divisie gerealiseerd, waardoor het speciaalchemiebedrijf beter dan verwacht presteerde. Dit oordeelden analisten van JPMorgan Cazenove woensdag. DSM klopte de verwachtingen van analisten dankzij de prestaties van de Materials-divisie, terwijl de resultaten uit Nutrition in lijn met de verwachtingen waren, aldus JPMorgan. Volgens JPMorgan viel de aangepaste EBITDA van 441 miljoen euro ruim vier procent hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield. Dankzij een sterker herstel bij Materials, scherpte DSM de outlook voor 2021 aan. DSM verwacht voor heel dit jaar nog steeds een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal leiden tot een stijging van de aangepaste EBITDA van circa 15 procent. Eerder sprak DSM enkel van een dubbelcijferige stijging. JPMorgan merkte op dat de consensus voor dit jaar nog mikt op een aangepaste EBITDA-groei van 12 procent. Volgens de analisten van JPMorgan ligt het dan ook voor de hand dat de ramingen van analisten voor de EBITDA en winst per aandeel met circa drie procent omhoog kunnen. JPMorgan heeft een Overwogen advies op DSM met een koersdoel van 165,00 euro. Op een groen Damrak koerste het aandeel DSM woensdagochtend xxxx ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

