AEX start vermoedelijk vlak aan handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen dinsdag ongeveer een uur voor de beursgong op een neutrale opening. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond 0,3 procent hoger.

Maandag koerste de AEX tijdens een nieuwsluwe handelsdag 0,7 procent hoger naar 712,13 punten.

Op Wall Street besloten beleggers maandagavond vooral cyclische aandelen in te slaan, terwijl techaandelen van hand werden gedaan. Daardoor wist de Dow Jones-index verder te stijgen, terwijl techbeurs Nasdaq een stapje terugdeed ondanks een hogere opening. Verliezen bij techreuzen als Amazon.com, Netflix en Facebook drukten op de index.

"Veel van de factoren die de markten aanjagen blijven intact, waaronder vaccinoptimisme, de economische heropening en stijgende bedrijfswinsten, hoewel er ook zorgen zijn over de waarderingen op de aandelenmarkten en oplopende inflatie”, merkte analist Mark Hackett van Nationwide op.

Op het inflatievlak stelde superbelegger Warren Buffet dit weekend nog dat hij een flink aantrekkende inflatie ziet bij de verschillende ondernemingen die onderdeel zijn van het mede onder zijn beheer staande conglomeraat Berkshire Hathaway.

“Wij verhogen onze prijzen. Onze toeleveranciers verhogen de prijzen voor ons, en het wordt geaccepteerd”, aldus Buffet. In maart liep de inflatie in de VS op naar 2,6 procent, het hoogste niveau sinds augustus 2018. In de eurozone ligt de geldontwaarding nog een stuk lager. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de inflatie in april in het eurogebied op basis van voorlopige cijfers 1,6 procent.

De oplopende inflatieverwachting heeft zijn weerslag op de rentevergoedingen voor staatsobligaties. Na een zijwaarts verloop van een aantal weken zat het rendement op Amerikaanse ‘treasuries’ afgelopen week weer in de lift. Vanochtend koerste de Amerikaanse tienjaarsrentes licht lager op 1,605 procent.

Azië en olie

In Azië hielden de Japanse beurs en de beurzen op het Chinese vasteland vandaag de deuren gesloten. De beurzen in Hongkong en Sydney noteerden vanochtend tot een half procent hoger. De KOSPI index in Seoel gaf daarentegen nipt terrein prijs.

De Amerikaanse olie-future steeg maandag met 1,4 procent naar 64,49 dollar per vat.

Analist Robbie Fraser van Schneider Electric waarschuwde evenwel dat het herstel in de vraag naar brandstoffen vanuit India inmiddels compleet teniet is gedaan door het fors oplopende aantal coronabesmettingen in het land. "Als een van de grootste importeurs van ruwe olie ter wereld zijn de pogingen van India om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen enorm belangrijk voor de oliemarkt en de bredere wereldeconomie", aldus Fraser.

Vandaag komt het cijferseizoen weer flink op gang. Op macro-economisch vlak hebben beleggers daarnaast oog voor onder meer de fabrieksorders.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Corbion van 44,00 naar 48,00 euro met handhaving van het Houden advies.

Kendrion heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen met een stijging van de nettowinst.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones-index won maandag 0,7 procent op 34.113,23 punten, terwijl de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 0,3 procent steeg tot 4.192,66 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in op 13.895,12 punten.