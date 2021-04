Brussel tikt Apple op de vingers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple verstoort de concurrentie op de markt voor muziekstreaming. Dit is het voorlopige standpunt van de Europese Commissie na onderzoek naar de gedragingen van Apple. De Amerikaanse gigant misbruikt volgens de Commissie zijn machtspositie in de App Store. Muziekapps worden gedwongen om het betaalsysteem van Apple te gebruiken, en moeten hiervoor een commissie betalen. De Commissie maakt zich ook zorgen over het feit dat Apple het app-ontwikkelaars verbiedt om reclame te maken voor alternatieve, goedkopere opties buiten de App Store. Het onderzoek naar Apple werd gestart nadat concurrent Spotify een klacht indiende. De Commissie beschouwt Apple als een poortwachter, die bepaalt welke apps een plek krijgen in de App Store, terwijl het bedrijf ook eigen muziekdiensten heeft. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

