Kleine omzetgroei GeoJunxion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het eerste kwartaal een "bescheiden" omzetgroei van 4,1 procent op jaarbasis geboekt en een "significante" stijging van de onderinstroom. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van de Nederlandse kaartenspecialist. De orderinstroom nam met 38 procent toe. Hierdoor verbeterde ook de winstgevendheid, voegde GeoJunxion, het voormalige AND International, toe. Wel leed het bedrijf nog altijd een verlies van 305.000 euro, maar dat was een stuk minder dan het verlies van 507.000 euro in de eerste drie maanden van 2020. De orderinstroom zal zich de rest van het jaar vertalen in omzet, die afgelopen kwartaal uitkwam op 284.000 euro. GeoJunxion noemde de reactie van de markt op de nieuwe producten van het bedrijf "erg bemoedigend". Net als veel andere kleine beursfondsen is GeoJunxion op zoek naar een OOB-accountant. Wordt die niet tijdig gevonden, dan dreigt het aandeel van de beurs te verdwijnen, nu Euronext een verscherping van het beleid heeft aangekondigd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

