Bijna alle aandelen Kiadis aangemeld onder bod Sanofi

Beeld: Kiadis Pharma

(ABM FN-Dow Jones) Ruim 97 procent van de aandelen Kiadis zijn aangemeld onder het overnamebod van Sanofi. Dit maakten de beide bedrijven donderdagochtend bekend. In totaal werden circa 1,4 miljoen aandelen aangemeld, goed voor 97,39 procent van het totale aandelenkapitaal. Woensdag was de laatste dag dat de aandelen aangemeld konden worden. Sanofi zal nu een zogenoemde uitrookprocedure starten om de resterende aandelen in handen te krijgen. De laatste handelsdag van het aandeel Kiadis zal op 24 mei zijn. De Franse farmaceut Sanofi bracht eind 2020 een overnamebod uit op Kiadis Pharma van 308 miljoen euro, of 5,45 euro per aandeel in contanten. Sanofi gelooft dat het gepatenteerde celtechnologieplatform van Kiadis een brede toepassing zal hebben tegen bloedkanker en vaste tumoren. De overname zal onderdeel uitmaken van de pijplijn van immuno-oncologie die Sanofi aan het opbouwen is. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

