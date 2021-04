Marel boekt hogere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit bleek woensdag nabeurs uit de cijfers van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines. Het concern zei dat het coronavirus het afgelopen kwartaal een impact had op de resultaten en naar verwachting in heel 2021 een impact zal blijven hebben op de resultaten, "hoewel niet bekend is wat de volledige economische waarde zal zijn van de impact van het coronavirus voor Marel", aldus het bedrijf. Marel benadrukte dat de balans en kasstroom sterk blijven. Het aangepast resultaat uit operaties bedroeg in het eerste kwartaal 38,0 miljoen euro, tegenover 25,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 21,2 miljoen euro, in vergelijking met 13,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 107,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 121,8 miljoen euro het afgelopen kwartaal. De netto kasstroom bedroeg 54,9 miljoen euro, versus 44,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. Het aandeel Marel sloot woensdag vlak op 6,04 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.