Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 45,00 naar 49,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. Na de kwartaalcijfers lieten de analisten hun taxaties voor Philips min of meer onveranderd. Wel gingen de winstramingen omlaag met 11 procent, maar dat is het gevolg van de verkoop van de tak huishoudelijke apparaten. Overigens kan de koers van Philips naar 65,00 euro, aldus Credit Suisse, maar dan moet het bedrijf wel de bovenkant van de margedoelen voor elke divisie halen in 2023. Credit Suisse denkt niet dat Philips de komende twee tot drie jaar overgaat tot het inkopen van meer eigen aandelen, bovenop het lopende inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Siemens Healthineers blijft de favoriet van Credit Suisse onder de makers van medische apparatuur. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

