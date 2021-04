Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor ASML verhoogd van 475,00 naar 580,00 euro met een onveranderd Houden advies. Na de recente kwartaalcijfers besloten de analisten van KBC om hun ramingen voor ASML flink te verhogen. ASML zelf rekent voor dit jaar niet langer op een omzetgroei van 12 procent, maar op 30 procent. Het aandeel ASML daalde maandag 0,3 procent naar 552,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

