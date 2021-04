Beursblik: betere marge drijft winst Philips hoger

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2021 de bedrijfswinst en nettowinst zien oplopen, geholpen door hogere marges. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van ruim 3,7 miljard euro, tegen een omzet van krap 4,2 miljard euro een jaar eerder. Dat was inclusief de omzet bij de tak huishoudelijke apparaten. Zonder deze activiteiten, die inmiddels verkocht zijn, bedroeg de omzet vorig jaar 3,7 miljard euro.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 1,8 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,1 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 734 miljoen euro.

Op een vergelijkbare basis steeg de omzet wel, met 6,3 procent volgens de analisten, waarbij de stijging bij Personal Health het grootst zal zijn met maar liefst 14,5 procent.

De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Connected Care, lieten volgens de consensus een groei op vergelijkbare basis zien van circa 4,5 procent.

Het aangepaste EBITA-resultaat kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 326 miljoen euro tegen 208 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 8,8 procent, tegenover 5,6 procent in de eerste drie maanden van 2020.

Er werden geen consensusverwachtingen voor de nettowinst gegeven. Vorig jaar boekte Philips een winst van 39 miljoen euro. ING mikt op een forse winststijging tot 108 miljoen euro.

ING denkt dat de impact van de tweede besmettingsgolf in relatie tot de coronacrisis beperkt was in het eerste kwartaal. "We hebben niets vernomen van uitgestelde opdrachten van ziekenhuizen", aldus analist Marc Hesselink van ING.

"Enkele risico's die ons aan de zijlijn hielden voor Philips, zijn afgenomen", schreven analisten van JPMorgan Cazenove. Onder meer de tegenwind bij de defibrillators, handelssancties en een trage ontwikkeling bij Connected Care waren de risico's waar JPMorgan bezorgd over was.

Hesselink van ING zegt zelf iets optimistischer te zijn dan de consensus, met name op het gebied van de autonome groei en aangepaste EBITA-marge waar hij respectievelijk 40 en 60 basispunten boven de consensus zit. "We zijn optimistischer over de marges in alle divisies, maar vooral bij Personal Health", aldus de analist, die opmerkte dat huishoudelijke apparaten voor het eerst als niet-voortgezette activiteiten worden aangemerkt. "Dit heeft een erg positief effect op de marges van Personal Health van wel circa 300 basispunten", aldus Hesselink. JPMorgan ziet bovendien ruimte voor extra kostenbesparingen, wat de marge ook zal helpen.

Philips bereikte in maart een overeenkomst over de verkoop van de divisie huishoudelijke apparaten aan Hillhouse Capital tegen een waardering van circa 3,7 miljard euro. De transactie moet in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. De verkoop betekent volgens CEO Frans van Houten de laatste grote desinvestering van het bedrijf.

De flinke groei en hogere marges leiden ertoe dat ING met zijn schattingen voor het aangepaste EBITA-resultaat circa 9 procent hoger zit dan de consensus.

Outlook

De consensus voorziet voor heel 2021 een vergelijkbare omzetgroei van 2,3 procent met een aangepaste EBITA-marge van 14,0 procent. ING heeft vergelijkbare schattingen. "Nu er meer zicht is op de komende periode, kunnen de consensusschattingen wat omhoog", aldus ING, erop wijzend dat in eerdere verwachtingen nog de onzekerheden rond de coronacrisis werden meegenomen. Daardoor zijn de schattingen wat conservatief, aldus Hesselink.

Bij publicatie van de jaarcijfers over 2020 in januari zei Philips voor 2021 nog altijd onzekerheid te zien door de coronacrisis. De onderneming rekent op een lage enkelcijferige omzetgroei op vergelijkbare basis, aangejaagd door de groei bij Diagnosis & Treatment en Personal Health, maar wat deels weer teniet wordt gedaan door de omzetontwikkeling bij Connected Care.

Daarnaast mikt Philips op een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 tot 80 basispunten.

Philips opent de boeken maandag voorbeurs.