Beursblik: ING verhoogt koersdoel Accell sterk

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Accell sterk verhoogd, van 32,50 naar 52,00 euro, omdat de vraag naar alle type fietsen overal in Europa zo groot is dat de fietsenmaker ze als warme broodjes kan verkopen, zodra de capaciteit is opgeschaald. Het koopadvies werd door de bank herhaald.

De sterke vraag is veroorzaakt doordat fietsen wordt gezien als gezond, duurzaam, en een goede manier om files en besmettingsrisico's in het openbaar vervoer te vermijden. In veel Europese landen worden fietspaden aangelegd en wordt fietsen actief gepromoot door politici. Daar komt bij dat veel consumenten genoeg geld hebben om een relatief dure e-bike aan te schaffen en fitnessclubs nog altijd gesloten zijn.

Omdat er op dit moment gewoon niet genoeg fietsen voorradig zijn, kan de sterke groei van de tweede helft van 2020 voor Accell overigens wel omslaan in krimp in de eerste helft van 2021, waarschuwt ING. De hoge prijzen voor containers op dit moment kunnen daar aan bijdragen. Die vraag zal gewoon doorschuiven, verwacht ING.

De coronacrisis heeft de groeitrends voor Accell versneld en het bedrijf heeft de ruimte om prijzen te verhogen, volgens ING, nu fietsen overal uitverkocht zijn.

De aanvoerketen is eindelijk begonnen met het vergroten van de capaciteit om aan de structureel hogere vraag naar fietsen te voldoen.

ING rekent op een omzet van 1,44 miljard euro in 2021, wat midden in de bandbreedte is waar het bedrijf zelf op mikt, terwijl de marges weer zullen opveren tot oude niveaus, waardoor ook het margedoel van 8 procent voor het EBIT-resultaat snel in zicht komt.

Het aandeel Accell handelde donderdag 1,2 procent hoger op 41,65 euro.