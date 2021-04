Beursblik: redelijke resultaten Fugro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het eerste kwartaal redelijke resultaten behaald, mede te danken aan de doorgevoerde kostenbesparingen. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. De EBIT was een kleine meevaller, maar de omzet was wel lager dan verwacht. Ook noemde Mulder de onderliggende operationele kasstroom wat aan de zwakke kant. Fugro liet weten voor 2021 te rekenen op een "bescheiden" hogere EBIT-marge, wat positiever klinkt dan het mikken op een hogere marge, wat Fugro eerder communiceerde. Ook denkt de bodemonderzoeker vanaf het tweede kwartaal weer groei te kunnen realiseren. Toch vindt Mulder de outlook nog altijd erg voorzichtig. Zeker omdat Fugro de eerste tekenen van herstel in de olie- en gasmarkt ziet. ING handhaaft het koopadvies op Fugro met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel is volgens Mulder nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. Het aandeel daalde donderdag 5,8 procent naar 7,86 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

