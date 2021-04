Beursblik: AkzoNobel presteert sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van AkzoNobel in het eerste kwartaal zijn sterk. Dit is de belangrijkste slotsom in een analyse door de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Cazenove van de kwartaalcijfers van de verfgigant. De omzet in de eerste drie maanden van dit jaar kwam 7 procent hoger uit dan de bank had voorzien en lag 6 procent boven de consensus. Ook het aangepaste operationeel resultaat van 307 miljoen euro lag boven de prognose van JPMorgan Cazenove, in dit geval 2,4 procent. De bank wees woensdag in zijn analyse verder op de sterke trend bij decoratieve verf, het herstel in een groot deel van de vraag naar industriële coatings en het goede beleid ten aanzien van marges en kosten. JPMorgan Cazenove hanteert een Neutraal advies voor het aandeel AkzoNobel met als koersdoel 90,00 euro. De koers van het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak 1,8 procent lager op 98,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

