Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, na zorgen over de worsteling van India om het aantal besmettingen met het coronavirus omlaag te krijgen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de economie en wereldwijde vraag naar olie. Een meifuture voor een vat ruwe olie, West Texas Intermediate, sloot 1,5 procent lager op 62,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. De meifuture expireerde vandaag.

De junifuture sloot op 62,67 dollar. De olieprijs stond ook onder druk doordat een commissie van het Huis van Afgevaardigden instemde met een wetsvoorstel waardoor het kartel van olie-exporterende landen OPEC kan worden aangepakt met mededingingsclaims vanwege productie-afspraken. "Dat zou het illegaal maken voor een buitenlandse staten om colletief olieproductie te beperken of prijzen te beïnvloeden", zei analist Justin McQueen van DailyFX. Het voorstel is echter nog lang geen wet en analist Phil Flynn van The Price Futures Group betwijfelt daarom of het op korte termijn veel invloed zal hebben. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.